Новости экономики

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Набережных Челнах во время пандемии предпринимателям оказали господдержку на 6,8 млрд рублей

14:16, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах во время пандемии предпринимателям оказали господдержку на 6,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах во время действия ограничений, введенных из-за COVID-19, предпринимателям оказали господдержку в размере 6,8 млрд рублей, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Сейчас предпринимательский сектор формирует 35% экономики и бюджета автограда. Несмотря на пандемию коронавируса, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 23,7%.

Фото: nabchelny.ru

Кроме того, с начала года в Челнах увеличилась численность самозанятых на 15% — до 11 447 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее более 6,5 тысячи предпринимателей Татарстана получили более 13,6 млрд рублей под 2% годовых.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВластьБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем