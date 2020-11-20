В Набережных Челнах во время пандемии предпринимателям оказали господдержку на 6,8 млрд рублей

В Набережных Челнах во время действия ограничений, введенных из-за COVID-19, предпринимателям оказали господдержку в размере 6,8 млрд рублей, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Сейчас предпринимательский сектор формирует 35% экономики и бюджета автограда. Несмотря на пандемию коронавируса, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 23,7%.

Фото: nabchelny.ru

Кроме того, с начала года в Челнах увеличилась численность самозанятых на 15% — до 11 447 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее более 6,5 тысячи предпринимателей Татарстана получили более 13,6 млрд рублей под 2% годовых.

Татьяна Леухина