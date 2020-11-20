Главой «мусорного оператора» вновь назначен Буцаев

Фото: Министерство инвестиций и инноваций МО

Гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» вновь назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Буцаев назначен главой Российского экологического оператора на три года.

«Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи в рамках федерального проекта и те практические задачи, которые сегодня были обозначены», — заявил вновь назначенный руководитель компании на встрече с заместителем премьер-министра РФ Викторией Абрамченко.

Напомним, что годом ранее правительство России досрочно прекратило полномочия Буцаева. Действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил это недовольством темпами решений, которые принимались в компании.



С конца января 2020 года «мусорным оператором» руководил Илья Гудков. Он был уволен в конце октября.

Татьяна Демина