Медведев: главу «мусорного» оператора уволили из-за медленных темпов

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему уволили первого гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.

«Здесь нет никакой особой причины. Как я понимаю, коллеги, которые непосредственно отвечают за этот процесс в правительстве, они были недовольны темпами тех решений, которые принимались в компании. Мы такую компанию впервые создали, и они хотели, чтобы там было больше энергии», — рассказал в интервью российским телеканалам Медведев.

Напомним, что в конце ноября правительство отправило в отставку Дениса Буцаева. Его место занял бывший министр ЖКХ Михаил Мень.