Верховный суд РТ признал законным арест беглого полковника Ершова

Фото: "Реальное время"

Отказал в освобождении из-под стражи экс-начальнику казанского отдела полиции Алексею Ершову сегодня Верховный суд Татарстана. За время ареста полковнику успели предъявить обвинение, но уволить так и не смогли, передает журналист «Реального времени» из зала суда.

Сам обвиняемый в заседании апелляционной инстанции не участвовал. Его интересы представлял адвокат. Он просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Как выяснило «Реальное время», представление руководства МВД Татарстана об увольнении Ершова со службы было направлено в Москву еще в октябре, однако в МВД России посчитали проведенную проверку неполной из-за отсутствия объяснения самого полковника и вернули материалы в Казань.

Напомним, дело против начальника ОП «Сафиуллина» по подозрению в серии взяток, злоупотреблении полномочиями, их превышении и незаконном участии в предпринимательской деятельности было возбуждено 9 октября. Днем ранее сотрудники ФСБ и Следкома задержали его заместителя Ильназа Ситдикова.

Сам полковник был объявлен в розыск и 1 ноября задержан на даче в пригороде Казани. В тот же день Советский райсуд Казани постановил — отправить его в СИЗО до 8 декабря.

На заседании суда Ершов заявлял — никаких взяток не брал, дело сфальсифицировано. Между тем, по данным источников «Реального времени», размер незаконных вознаграждений, в которых обвиняют и подозревают полицейского, уже перевалил за 25 млн рублей.