Новости промышленности

07:23 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

POZIS запустил собственную автоматическую линию, которая должна нарастить производство на 40%

01:24, 20.11.2020
POZIS запустил собственную автоматическую линию, которая должна нарастить производство на 40%
Фото: rostec.ru

Зеленодольский завод POZIS (входит в «Ростех») запустил автоматическую линию собственного производства. Она должна привести к росту производства на 40%.

Выпускать, благодаря автоматизированному комплексу, планируется как бытовые холодильники, так и медицинское оборудование, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Фото: rostec.ru

Сообщается, что до 2025 года предприятие намерено нарастить объемы производства до 600 тыс. единиц техники в год.

Ранее уже сообщалось, что предприятие запустит новую линию на производстве холодильников.

Промышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем