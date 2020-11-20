POZIS запустил собственную автоматическую линию, которая должна нарастить производство на 40%

Зеленодольский завод POZIS (входит в «Ростех») запустил автоматическую линию собственного производства. Она должна привести к росту производства на 40%.

Выпускать, благодаря автоматизированному комплексу, планируется как бытовые холодильники, так и медицинское оборудование, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Фото: rostec.ru

Сообщается, что до 2025 года предприятие намерено нарастить объемы производства до 600 тыс. единиц техники в год.

Ранее уже сообщалось, что предприятие запустит новую линию на производстве холодильников.