Зеленодольский POZIS запустит новую линию на производстве холодильников

В октябре зеленодольский POZIS собирается запустить автоматическую линию заливки шкафов холодильных приборов.

«Сейчас полным ходом идет монтаж платформы, на которой будет установлена заливочная техника. В целом результатом реализации проекта станут оптимизация себестоимости и увеличение объемов выпуска продукции к 2025 году до 600 тысяч единиц ежегодно», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова гендиректора POZIS Радика Хасанова.

С начала 2020 года POZIS внедрил в производство линии продольной и поперечной резки металла, линию заливки дверей, а также ввел в эксплуатацию листогибочный центр.