Зеленодольский POZIS запустит новую линию на производстве холодильников
В октябре зеленодольский POZIS собирается запустить автоматическую линию заливки шкафов холодильных приборов.
«Сейчас полным ходом идет монтаж платформы, на которой будет установлена заливочная техника. В целом результатом реализации проекта станут оптимизация себестоимости и увеличение объемов выпуска продукции к 2025 году до 600 тысяч единиц ежегодно», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова гендиректора POZIS Радика Хасанова.
С начала 2020 года POZIS внедрил в производство линии продольной и поперечной резки металла, линию заливки дверей, а также ввел в эксплуатацию листогибочный центр.Промышленность Татарстан
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