УНИКС в гостях обыграл французский «Бург» в матче Кубка Европы
УНИКС в гостях обыграл французский «Бург» (74:86) в матче группового раунда Кубка Европы по баскетболу.
Решающий задел казанцы сделали в третьей четверти, по итогам которого вели с преимуществом «+16» очков. В заключительной четверти хозяева устроили погоню, но команда из Казани сохранила победный счет.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Кэнаан, набравший 23 очка.
«Бург» (Франция) — УНИКС (Россия) — 74:86 (13:14, 24:23, 15:31, 22:18).
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