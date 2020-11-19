В Казани удалось откачать воду из трюма толкача, напоровшегося на затопленный теплоход
В Казани удалось откачать воду из трюма теплохода-толкача, получившего пробоину из-за столкновения с затопленным теплоходом «Казань».
Вода была откачана в 21:40, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пробоина заделана, судно отбуксировали к пристани.
Его ремонт начнется уже завтра.
Напомним, сегодня в Казани теплоход-толкач напоролся на затопленный теплоход «Казань». Судно получило пробоину в трюме.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым