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В Казани удалось откачать воду из трюма толкача, напоровшегося на затопленный теплоход

22:21, 19.11.2020
В Казани удалось откачать воду из трюма толкача, напоровшегося на затопленный теплоход
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Казани удалось откачать воду из трюма теплохода-толкача, получившего пробоину из-за столкновения с затопленным теплоходом «Казань».

Вода была откачана в 21:40, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Пробоина заделана, судно отбуксировали к пристани.

Его ремонт начнется уже завтра.

Напомним, сегодня в Казани теплоход-толкач напоролся на затопленный теплоход «Казань». Судно получило пробоину в трюме.

Происшествия Татарстан
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