В Казани теплоход-толкач получил пробоину из-за столкновения с затопленным судном

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани теплоход-толкач получил пробоину. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Около 17 часов на 1310-м км водного пути Волги, в районе Лесной гавани у причала солебазы в Казани, теплоход-толкач «Темрюк» получил пробоину во время отплытия от причала.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пробоина размером 5х5 сантиметров в носовой части была получена из-за столкновения с затопленным теплоходом «Казань».

На место происшествия прибыла ОГ Казанского ПСГ. На судно поступает вода в жилую каюту рядового состава. Сейчас 12 человек экипажа откачивают воду. Со слов капитана, помощь не требуется.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Утечки топлива нет. Погибших и пострадавших нет.



Ранее в Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге.



Ольга Плешкова