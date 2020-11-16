Минсельхозпрод Татарстана рассказал о «халяльном» вине

Минсельхозпрод Татарстана рассказал о площадке «Наш фермер», торгующей фермерскими продуктами. В министерстве подчеркивают, что в магазине все продукты произведены по стандарту «Халяль», даже вино.

«В магазине представлена и продукция других фермеров: конина, сыры, мед, полуфабрикаты, минеральная вода, безалкогольное вино и многое другое. Покупателей ждут по адресу: г. Казань, ул. Марджани, 16. Вся представленная продукция стандарта «Халяль», — говорится в сообщении министерства.

agro.tatarstan.ru / скриншот

Магазин открыт фермерским хозяйством ООО «Рамаевское», которое специализируется на мясе утки. Директор хозяйства Фарид Хайрутдинов рассказывает, что в становлении предприятия ему помогли «поддержка партнеров по бизнесу, поддержка Минсельхозпрода РТ и большое желание добиться своего».