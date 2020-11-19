Появилось видео с причала в Казани, где теплоход-толкач получил пробоину

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

На помощь теплоходу-толкачу, который получил пробоину в результате столкновения с затопленным судном в Казани, прибыл теплоход «Кама-2» от «Волжской судоходной компании». Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Также стало доступным видео от МЧС с места происшествия.

Напомним, что около 17 часов на 1310-м км водного пути Волги, в районе Лесной гавани у причала солебазы в Казани, теплоход-толкач «Темрюк» получил пробоину во время отплытия от причала. Он столкнулся с затопленным теплоходом. Сейчас 12 человек экипажа откачивают воду.

