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Минниханов ввел новых членов в президиум Академии наук Татарстана

17:59, 19.11.2020
Минниханов ввел новых членов в президиум Академии наук Татарстана
Фото: соцсети

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о составе президиума Академии наук Татарстана. Глава республики вводит в него трех новых членов.

Согласно документу, в президиум войдут руководитель Татарстанского НИИ сельского хозяйства — обособленного структурного подразделения ФИЦ «Казанский научный центр РАН» Марсель Тагиров, замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Они заменят в президиуме экс-ректора КНИТУ КХТИ Сергея Юшко, замминистра промышленности РТ Ильдара Мингалеева и бывшего министра образования республики Рафиса Бурганова

Указ Минниханов подписал 18 ноября.

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