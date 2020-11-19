Минниханов ввел новых членов в президиум Академии наук Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о составе президиума Академии наук Татарстана. Глава республики вводит в него трех новых членов.
Согласно документу, в президиум войдут руководитель Татарстанского НИИ сельского хозяйства — обособленного структурного подразделения ФИЦ «Казанский научный центр РАН» Марсель Тагиров, замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
Они заменят в президиуме экс-ректора КНИТУ КХТИ Сергея Юшко, замминистра промышленности РТ Ильдара Мингалеева и бывшего министра образования республики Рафиса Бурганова
Указ Минниханов подписал 18 ноября.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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