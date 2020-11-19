В Татарстане в октябре годовая инфляция составила 3,7%

В Татарстане годовая инфляция в октябре 2020 года составила 3,7%.

В республике из-за увеличения объема производства и переработки молока удалось замедлить рост цен на молочную продукцию. Сливочное масло подорожало по сравнению с прошлым годом на 1,6%, тогда как в сентябре рост отмечался на уровне 1,7% (по данным Росстата).

При этом в республике выросли цены на картофель из-за того, что производители увеличили затраты на покупку и обслуживание импортной техники, вложились в инфраструктуру для хранения. Другие овощи в Татарстане подорожали на 0,6%. Этот уровень ниже, чем во всем ПФО. Огурцы в октябре стоили на 11,9% дешевле, чем год назад.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре наблюдался повышенный спрос на новые легковые автомобили, поэтому они стоили дороже на 6,5% по сравнению с октябрем прошлого года, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кроме того, в октябре в республике замедлилась инфляция в сфере услуг, в отличие от всероссийской тенденции. Это связано со снижением стоимости авиабилетов, подешевевших из-за сокращения пассажирских перевозок. Билет экономкласса на самолет по сравнению с прошлым годом подешевел на 10,5%.

В сентябре 2020 года темп прироста цен в Татарстане в сентябре текущего года увеличился с прошлого месяца на 0,2 п.п. и составил 3,4%.



Татьяна Леухина