В Казани назначили уполномоченного по развитию предпринимательства

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани сегодня назначили общественного представителя бизнес-омбудсмена РТ — уполномоченного по развитию предпринимательства в городе. Им стал депутат Казгордумы Михаил Кузнецов.

Кузнецов представляет бизнес-сообщество в Казгордуме.

Его назначили во время заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса Казани, в нем принял участие уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.



По поручению президента РТ Рустама Минниханова в каждом муниципальном районе и городском округе республики были назначены общественные представители уполномоченного по защите прав предпринимателей из числа наиболее активных и состоявшихся бизнесменов. Они на общественных началах помогают бизнес-омбудсмену РТ на местах обеспечить гарантии государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.



Также на заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса Казани приняли решение продлить грантовую поддержку самозанятых.



Татьяна Леухина