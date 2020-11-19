В Казани может появиться коворкинг-цех для самозанятых

В Казани может появиться коворкинг-цех для самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Площадка для самозанятых, которые могли бы открывать свои небольшие цеха и работать на готовом оборудовании, может появиться на площадке Казанского торгово-экономического техникума. Благодаря прошедшим чемпионатам по стандартам WorldSkills в Казани создана база специализированных центров компетенций.

Фото: kzn.ru

По словам властей города, такую базу реально организовать на площадке Казанского торгово-экономического техникума, который оснащен современным оборудованием.



Ранее в Татарстане запустили образовательную программу для желающих стать самозанятыми.



Ольга Плешкова