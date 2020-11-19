Игрока «Сочи» отстранили от футбола на полгода за игру на тотализаторе

Полузащитник ФК «Сочи» Никита Колдунов отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев за нарушение регламента по этике.

По сообщению источника, причиной такой дисквалификации игрока в Российском футбольном союзе (РФС) назвали игру на тотализаторе.

Как сообщается, вместе с Колдуновым на полгода условно отстранен бывший игрок молодежной команды «Сочи» Павел Коркин.

Фото: pfcsochi.ru

В прошлом сезоне Колдунов провел за «Сочи» в РПЛ два матча, в котором отметился забитым голом в ворота «Ростова» (10:1).

Напомним, ранее в рамках 14-го тура РПЛ сочинский клуб сыграл вничью с «Уфой» (1:1).