«Уфа» в гостях сыграла вничью с «Сочи», забив на 87-й минуте с пенальти
«Уфа» в гостях сыграла вничью с ФК «Сочи» (1:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Хозяева поля первыми открыли счет, когда Терехов воспользовался ошибкой защитника уфимцев Никитина и отправил мяч мимо голкипера. «Уфа» отыгралась в самом конце встречи, реализовав сомнительный пенальти.
Нападающий уфимского клуба Андрич забил во втором матче РПЛ подряд.
Теперь в активе «Уфы» стало 7 очков и команда ушла с последнего места в турнирной таблице.
«Сочи» — «Уфа» — 1:1 (0:0)
Голы:
1:0 — 53, Терехов;
1:1 — 87, Андрич (с пенальти).
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