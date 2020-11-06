«Уфа» в гостях сыграла вничью с «Сочи», забив на 87-й минуте с пенальти

«Уфа» в гостях сыграла вничью с ФК «Сочи» (1:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Хозяева поля первыми открыли счет, когда Терехов воспользовался ошибкой защитника уфимцев Никитина и отправил мяч мимо голкипера. «Уфа» отыгралась в самом конце встречи, реализовав сомнительный пенальти.

Нападающий уфимского клуба Андрич забил во втором матче РПЛ подряд.

Теперь в активе «Уфы» стало 7 очков и команда ушла с последнего места в турнирной таблице.

«Сочи» — «Уфа» — 1:1 (0:0)

Голы:

1:0 — 53, Терехов;

1:1 — 87, Андрич (с пенальти).