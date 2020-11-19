В Заинском районе РТ ликвидировали свалку бытовых отходов площадью 2,3 тысячи кв. метров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Заинском районе Татарстана после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку твердых бытовых отходов. Общая площадь загрязнения территории составила 2,3 тыс. кв. метров.

Свалка была выявлена сотрудниками прокуратуры на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Верхненалимском сельском поселении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.

В прокуратуре установили, что арендаторами участка выступает ООО «Агрофирма «Восток». Ведомство направило в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений, после чего ТКО были ликвидированы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Виновных должностных лиц агрофирмы «Восток» привлекли в дисциплинарной ответственности.

По данным на 22 октября текущего года, в Татарстане ликвидировано 96% выявленных свалок. По состоянию на эту дату в республике в области обращения с отходами выявлено более 1,6 тыс. нарушений.



Татьяна Демина