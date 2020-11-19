Особенности районной коррупции в Татарстане: фейковые контракты, «мертвые души» и ушедшие субсидии

Что нашли проверяющие из АП РТ после дела Рашита Мусина

Алькеевский муниципальный район оказался в центре коррупционного скандала в феврале 2020-го, когда Следственный комитет завел уголовное дело на главу исполкома Базарно-Матакского сельского поселения Рашита Мусина по статье о злоупотреблении полномочиями — по версии следствия, тот от лица исполкома заключил договор соцнайма с неким мужчиной, который, с одной стороны, уже имел в собственности квартиру, а с другой — на момент заключения договора еще сидел в тюрьме.

Мусин частично признал вину, его отправили под подписку о невыезде. Позже, в мае 2020-го, его уволили с госслужбы, причем уже за другие нарушения — у него нашли не учтенные в декларации счета и крупный земельный участок.

Сегодня же замначальника Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов рассказал журналистам о других нарушениях, которые выявила недавняя проверка его ведомства. Общее количество нарушений он не назвал, лишь упомянул, что материалов, направленных в правоохранительные органы (не каждое нарушение оборачивается уголовным наказанием), не один и не два, а больше десятка.

Рустам Гаязов рассказал журналистам о нарушениях, которые выявила недавняя проверка его ведомства. Фото: tatar-inform.ru

Проверка выяснила, что исполком все того же Базарно-Матакского сельского поселения с 2014 по 2020 год заключил договор на вывоз снега на общую сумму порядка миллиона рублей с неким КФХ «Хамитов» и еще одним предприятием, где упомянутый Хамитов был директором. Однако сами же сотрудники исполкома рассказали проверяющим, что эти предприятия работы не проводили, а снег убирали силами исполкома и его же техникой.

Аналогично тот же исполком заключал договоры на благоустройство с неким ИП Морготновым — выяснилось, что этот Морготнов является подсобным рабочим у руководителя исполкома Рашита Мусина. А контрактов он получил на 5,3 млн рублей.

Схожие моменты проверяющие выявили не только в Базарных Матаках, но и в других сельских поселениях — Гаязов назвал в качестве примера Нижне-Алькеевское сельское поселение.

Как и ранее в Дрожжановском районе, проверяющие нашли случаи фиктивного ремонта автомобилей, состоящих на балансе госучреждений. Так было и в доме культуры Алькеевского района. Причем у дома культуры были достаточно недешевые авто — в их числе была, например, машина марки Mercedes. Всего за домом культуры числилось аж 14 авто, но на ходу были три — остальные стояли где-то на задворках, хотя ГСМ на них выделялись.

Упомянутый же Mercedes ремонтировала некая ИП Зиятдинова, единственным видом деятельности ИП является дератизация (борьба с грызунами). Проверяющим Зиятдинова рассказала, что фактически автомобили для исполкома не ремонтировала. «Таким образом, деньги перечислялись ипэшникам, куда они дальше уходили — будут разбираться правоохранительные органы».

Нарушения проверяющие выявили не только в Базарных Матаках, но и в других сельских поселениях. Фото: aboutspacejornal.net

У многострадального Базарно-Матакского исполкома списали «Мицубиси Паджеро» в 2019 году — как сданный на металлолом. Сотрудник управления по приезде нашли эту машину в автосервисе на ремонте после ДТП. Аналогичная история произошла с BMW X5 — его просто продали за 200 тысяч рублей (причем даже эти деньги так и не поступили).

«Мертвые души» в сфере образования

Нашли проверяющие и проблемы с выделением субсидий на жилье, условием получения которой является, например, обязательство отработать определенный срок на территории района. Как заявил Гаязов, в районной администрации этот вопрос не отслеживали и были случаи, когда люди получали субсидию и на следующий день увольнялись с работы.

Были нарушения с субсидиями и с участием должностных лиц. Замглавы исполкома (Гаязов не уточнил, какого именно поселения) встал на получение субсидии в 2008—2010 гг. как нуждающийся — под видом охранника в животноводческом комплексе (в исполкоме он, впрочем, тогда еще не работал). На тот момент он даже не работал в районе, но получил субсидию на сумму чуть более миллиона рублей. Приобрел дом (причем у своего тестя), но не зарегистрировал собственность, да и жить там не стал.

В качестве нарушений в сфере образования — классические «мертвые души»: например, по документам человек был «концертмейстером» и получил зарплату на общую сумму в 400 тысяч, а фактически работал в автосервисе. Иногда это сочеталось с конфликтом интересов — например, когда в школу устраивались близкие родственники директоров, получали там зарплату, но фактически там не работали.

В сфере школьного питания нарушения были по линии Роспотребнадзора. Фото: tamlife.ru

Отдельно — сфера школьного питания, здесь нарушения были по линии Роспотребнадзора. Кроме того, нет четкой работы с поставщиками: например, поставщики привозили весь требуемый объем продуктов разом, а потом эти продукты не успевали использоваться и портились.

Возникли у проверяющих вопросы и к ремонтным работам. Так, ремонт биотермических ям выполняла компания «Гигиенист» из Ульяновска, но работы либо не выполнялись, либо проводились с использованием б/у материалов. Суммы завышения превышали 60%.

Не все нарушения влекут за собой уголовное наказание — иногда предусмотрены только дисциплинарные взыскания. Интересно, что Гаязов назвал деятельность проверяющих в районе «не проверкой, а оказанием практической помощи»: управление проверяет те же контракты не подряд, а выборочно, находят нарушения, показывают району и оставляют за администрацией района обязанность проверить остальные.

«Будут приняты жесткие решения»

После этого ответ взял глава Алькеевского района Александр Никошин — он рассказывал, что в районе созданы комиссии по противодействию коррупции (в 2020 году такая комиссия заседала трижды, приняла семь решений), проводятся опросы и мониторинги по состоянию коррупции, проводятся проверки сотрудников на коррупционные риски, работают горячие линии и многое другое. Все это он зачитал безэмоциональным голосом с листка.

Из заявлений Никошина следует, что некоторые из описанных Гаязовым фактов вскрывались именно местными комиссиями. Фото: tatar-inform.ru

Из его заявлений, однако, следует, что некоторые из описанных Гаязовым фактов вскрывались именно местными комиссиями. Рассказал и о новых — о том, как директор музыкальной школы взял на себя еще две ставки преподавателей сверх всяких норм или как в доме детского творчества выделяли ГСМ на списанный автомобиль. Выявлялись и факты самовольного занятия водных объектов, а также незаконной добычи полезных ископаемых — впрочем, тут подробности не привели.

— Вы не первый год работаете в Алькеевском районе, вроде бы должны знать все. Почему вообще допустили, почему до приезда республиканской комиссии не устранялись нарушения? — спрашивали журналисты Никошина.



— Проверки проводились и ранее. Есть и люди, которые уволены за нарушения. И сегодня мы с вами видим, что есть еще ряд руководителей, которые допустили такие нарушения, по ним будут приняты соответствующие, жесткие решения. Эта работа велась, — ответил глава исполкома.

Александр Артемьев