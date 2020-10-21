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Из-за роста продаж в начале 2021 года КАМАЗ может сократить отпуск в январе

13:41, 21.10.2020
Из-за роста продаж в начале 2021 года КАМАЗ может сократить отпуск в январе
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Маркетологи КАМАЗа ожидают роста спроса продаж в начале 2021 года. В связи с этим предприятие может сократить январский отпуск — он продлится одну неделю, вторую неделю перенесут на более поздний период.

Изначально даты отпусков на следующий год определены с 11 по 24 января и с 9 по 22 августа, сообщают «Вести КАМАЗа».

Виталий Зудин / vestikamaza.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что летний корпоративный отпуск предприятия завершился 1 сентября. Он длился с 17 по 30 августа — это вторая половина ежегодного отдыха, предоставленного работодателем.

ПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан
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