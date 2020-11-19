Дыняк набрал два очка за казанский «Барс» в матче ВХЛ

Нападающий «Барса» Никита Дыняк помог своей команде обыграть новокузнецкий «Металлург» (4:3б) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

23-летний форвард набрал 2 (0+2) очка, играя во втором звене с Александром Редковым и Эмилем Галиаскаровым. В нынешнем сезоне Дыняк провел третий матч в чемпионате ВХЛ, в котором набрал 5 (1+4) очков.

Никита Дыняк. Фото: vk.com/hc_bars_kazan

Также за «Барс» сыграли защитник Камиль Фазылзянов и нападающий Александр Хованов, не отметившиеся результативными баллами.

Напомним, в начале сезона известный журналист Алексей Шевченко подверг критике главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова за игру Дыняка в одном звене с Данисом Зариповым.