Дыняк набрал два очка за казанский «Барс» в матче ВХЛ
Нападающий «Барса» Никита Дыняк помог своей команде обыграть новокузнецкий «Металлург» (4:3б) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
23-летний форвард набрал 2 (0+2) очка, играя во втором звене с Александром Редковым и Эмилем Галиаскаровым. В нынешнем сезоне Дыняк провел третий матч в чемпионате ВХЛ, в котором набрал 5 (1+4) очков.
Также за «Барс» сыграли защитник Камиль Фазылзянов и нападающий Александр Хованов, не отметившиеся результативными баллами.
Напомним, в начале сезона известный журналист Алексей Шевченко подверг критике главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова за игру Дыняка в одном звене с Данисом Зариповым.СпортХоккей Татарстан
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