Шевченко: «Ставить Зарипова к Дыняку — это убивать атакующий потенциал ветерана»

Российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко считает странным решение главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова поставить капитана Даниса Зарипова в четвертое звено команды.



«Тренер тоже пообещал сделать выводы, но они получились странными. Ставить Даниса Зарипова к Никите Дыняку — это убивать атакующий потенциал ветерана. У Зарипова слишком много мыслей, чтобы он мог сыграться с «силовиком», — сказал Шевченко.

При этом эксперт полагает, что Квартальнов еще не до конца определился с составами звеньев и тасует их слишком часто. По его мнению, такое может быть связано с отсутствием должной предсезонной подготовки команды.

«Создалось впечатление, что главный тренер пока так и не понял, как правильно сформировать тройки. Слишком много вариантов, тут надо угадать, а летом на это времени не было. Снова Джастин Азеведо оказался не слишком эффективен в первом звене, завершив встречу с отрицательным показателем полезности, а вторую шайбу Станислав Галиев забросил, когда на площадке находились Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Дебют Александра Хованова оказался скомкан. Во втором периоде он сел в запас и в третьем отрезке встречи не появлялся. Квартальнов что-то ищет, но пока не находит», — считает Шевченко.

Накануне казанский клуб одержал первую домашнюю победу в новом сезоне, переиграв в овертайме питерский СКА (3:2от). После игры Квартальнов заявил, что в дальнейшем «Ак Барс» будет играть еще лучше.

Ранее казанцы разгромно уступили подмосковному «Витязю» (0:4). До этого команда Квартальнова победила на Кубке Открытия КХЛ, переиграв московский ЦСКА (3:2от).

Подробнее о главных итогах победного матча над СКА можно почитать в материале «Реального времени».