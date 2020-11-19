В Казани завершили строительство 340-квартирного дома в ЖК «Салават купере»

В Казани жилой дом №9 по улице Авзаловой в ЖК «Салават купере» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он построен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В доме 17 жилых этажей, два подъезда, общая жилая площадь квартир — около 15 тыс. кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ. Всего в этом году Госжилфонд инвестирует строительство в городах и районах республики 130 домов на 4 970 квартир общей площадью 273,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.



На прошлой неделе Госстройнадзор Татарстана проверил 17-этажный дом в «Салават купере».

Татьяна Леухина