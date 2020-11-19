Прифтис: «УНИКС должен отложить в сторону последние результаты»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мнением о сегодняшнем матче во Франции против «Бурга» в матче группового раунда Кубка Европы.

«Это последняя игра в тяжелом турне по Европе. Мы проиграли последние 2 игры в деталях и в следующей игре постараемся исправить это.

«Бург» — хорошая команда, очень агрессивно настроенная, играющая в быстром ритме. Мы должны отложить в сторону последние 2 результата и сконцентрироваться на достижении цели в следующей игре», — сказал Прифтис.

Встреча с «Бургом» состоится сегодня, 19 ноября, во Франции. Начало игры — в 22.45 по мск.

Напомним, ранее в Кубке Европы УНИКС уступил в гостях сербскому «Партизану», а также в Единой Лиге ВТБ в гостях польской «Зелена Гуре».