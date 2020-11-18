УНИКС в гостях проиграл сербскому «Партизану» в матче Кубка Европы
УНИКС в гостях проиграл сербскому «Партизану» (86:89) в матче группового раунда Кубка Европы по баскетболу.
Казанцы вели по ходу первой четверти с преимуществом в 7 очков, но в итоге не смогли удержать разрыв в счете. Перед последней атакой сербы вели «+1», однако баскетболисты УНИКСа не воспользовались шансом, потеряв мяч.
Самым результативным в составе казанцев стал Айзея Кэнаан, набравший 19 очков.
Это третье поражение казанского клуба в Кубке Европы. На данный момент команда Димитриса Прифтиса находится на второй позиции в группе по сумме сыгранных встреч, уступая испанскому «Ховентуту».
«Партизан» (Сербия) — УНИКС (Россия) — 89:86 (20:26, 20:13, 23:21, 26:26)
«Партизан»: Пайге (25 очков), Миллер-Макинтайр (16), Загорац (15);
УНИКС: Кэнаан (19), Браун (16), Смит (14), Морган (12).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым