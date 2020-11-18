УНИКС в гостях проиграл сербскому «Партизану» в матче Кубка Европы

УНИКС в гостях проиграл сербскому «Партизану» (86:89) в матче группового раунда Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы вели по ходу первой четверти с преимуществом в 7 очков, но в итоге не смогли удержать разрыв в счете. Перед последней атакой сербы вели «+1», однако баскетболисты УНИКСа не воспользовались шансом, потеряв мяч.

Самым результативным в составе казанцев стал Айзея Кэнаан, набравший 19 очков.

Это третье поражение казанского клуба в Кубке Европы. На данный момент команда Димитриса Прифтиса находится на второй позиции в группе по сумме сыгранных встреч, уступая испанскому «Ховентуту».

«Партизан» (Сербия) — УНИКС (Россия) — 89:86 (20:26, 20:13, 23:21, 26:26)

«Партизан»: Пайге (25 очков), Миллер-Макинтайр (16), Загорац (15);

УНИКС: Кэнаан (19), Браун (16), Смит (14), Морган (12).