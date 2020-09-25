«Банк сообщает о своем отказе»: миллиардер Тукаев и Ко ищут финансового спасения у москвичей

«Зенит» ответил Тукаеву отказом

Банк «Зенит» не намерен кредитовать проблемные активы лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева и его партнеров, говорится в заявлении кредитной организации, поступившем в редакцию «Реального времени». Напомним, что буквально накануне в суде по делу о личном банкротстве Рафаэля Фаизова, бизнес-партнера Тукаева, юрист последнего продемонстрировал письмо за подписью предправления «Зенита» Александра Тищенко о том, что банк изучает возможности кредитования ГК «Самарский бройлер», объединяющей проблемные сельхзозактивы Тукаева.

Письмо оказалось подлинным — однако банк ответил отказом.

— Банк «Зенит» не рассматривает возможность инвестирования в указанные активы, подобная деятельность не является профильной для банка. Со стороны акционера ООО «Тимашевская птицефабрика» и ООО «Племрепродукт» поступало обращение о рассмотрении возможности кредитования указанных компаний. Каких-либо решений о кредитовании указанных компаний банком не принималось.

В пресс-службе банка пояснили «Реальному времени», что обращение действительно рассматривалось с целью изучить вопрос и разобраться в его сути. Теперь же банк сообщает о своем отказе.

Напомним, юрист Тукаева в суде, демонстрируя письмо, заявлял, что у банка якобы «есть определенный интерес поучаствовать в этом проекте» и что представители банка «побывали на предприятиях». После ответа «Зенита» он заявил, что «ведутся переговоры, в настоящий момент окончательное решение не принято относительно участия банка».

Банк «Зенит» не намерен кредитовать проблемные активы лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева (на фото) и его партнеров. Фото: tatarstan.ru

Еще один шанс — московский инвестор?

Однако и сеятель одного зерна в борозду не бросает, и, похоже, что Тукаев рассматривает и альтернативные варианты спасения сельхозактивов. Так, Айрат Гатин, представляющий интересы третьих лиц (Ильшата Тукаева и «Репродукта»), также рассказывал на суде об интересе некоего «профильного инвестора не из Поволжья».

Вероятно, речь идет о московском АО «Инвестиционная компания «Газфинтраст» — эта компания входит в ГК «Гибкие финансовые технологии». «Газфинтраст» упоминается в документах суда по рассматриваемому делу о банкротстве «Тимашевской птицефабрики» в Самаре — это один из тех самых проблемных сельхозактивов.

«Газфинтраст» ходатайствовал перед судом об отложении рассмотрения вопроса о банкротстве, так как с 31 августа компания проводит «оценку должника как имущественный комплекс с целью последующего выкупа задолженности у банков». Суд ходатайство учел и заседание перенес.

О «Газфинтрасте» и «Гибких финансовых технологиях» известно немного. Руководителем ГК является бизнесмен Михаил Анциферов, занимаются ГФТ управлением инвестициями и брокерским обслуживанием. Входящее в группу ЗАО «ГФТ Капитал» упоминается в 2017 году в рейтинге крупнейших управляющих компаний России журнала «Коммерсант. Деньги», однако лишь на 40-м месте (для сравнения: татарстанский «Ак Барс Капитал» там был на 20-м). Компания управляла активами на 14,55 млрд рублей.

Айрат Гатин сообщил, что «Газфинтраст» — это «один из интересантов», при этом Тукаев готов рассматривать и другие предложения. «Реальное время» также направило запрос в «Газфинтраст».

Причиной банкротства бизнеса Тукаева стал кредит на 1,5 млрд рублей в Сбербанке, который был взят на его сельхозкомпанию ООО «Племрепродукт». Фото: ugra-news.ru

До банкротства довел один кредит и много поручительств

Напомним, причиной банкротства бизнеса Тукаева (и его самого — суд ввел в отношении Тукаева реструктуризацию долгов) стал кредит на 1,5 млрд рублей в Сбербанке, который был взят на его сельхозкомпанию ООО «Племрепродукт». Кредит брался на организацию производства по выпуску яиц (от 80 млн штук в год), с марта 2019 года компания стала допускать просрочки.

Поручителем выступали компании Тукаева: в частности, центр его бизнес-империи, ООО «Ортэкс», в котором сейчас введено наблюдение. При этом незадолго до введения наблюдения компания сменила прописку — из татарстанской она стала московской. Компания занимается подрядами на строительстве объектов крупных нефтяных компаний и в 2019 году впервые показала убыток в 8 млн рублей при выручке в 452 млн рублей.

ООО «Ортэкс» занимается подрядами на строительстве объектов крупных нефтяных компаний и в 2019 году впервые показало убыток в 8 млн рублей при выручке в 452 млн рублей. Фото: ortexrt.ru

Рафаэлю Фаизову, известному московскому меценату (считается одним из самых влиятельных татар Москвы), принадлежат доли в сельхозактивах Тукаева — «Племрепродукте» (символическая доля менее процента), «Репродукте» (12,5%), «Тимашевской птицефабрике» (12,5%). Иск о его банкротстве также связан с кредитом Сбербанка, по которому Фаизов является поручителем.

Александр Артемьев