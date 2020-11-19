Конгресс США принял резолюцию о санкциях против России из-за отравления Навального
Конгресс США принял резолюцию, в которой также призывают к введению санкций в отношении России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает ТАСС.
Резолюции Палаты представителей и Сената имеют лишь рекомендательный характер. Так в Конгрессе выражают свою позицию касательно определенных вопросов, однако исполнительная власть вправе игнорировать документы подобного плана.
Ранее «Реальное время» сообщало, что сенаторы США хотят ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным. Позднее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия зеркально отреагировала на санкции, введенные Евросоюзом.ОбществоВласть
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