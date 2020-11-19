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Конгресс США принял резолюцию о санкциях против России из-за отравления Навального

08:38, 19.11.2020
Конгресс США принял резолюцию о санкциях против России из-за отравления Навального
Фото: instagram.com/navalny

Конгресс США принял резолюцию, в которой также призывают к введению санкций в отношении России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает ТАСС.

Резолюции Палаты представителей и Сената имеют лишь рекомендательный характер. Так в Конгрессе выражают свою позицию касательно определенных вопросов, однако исполнительная власть вправе игнорировать документы подобного плана.

Фото: instagram.com/navalny

Ранее «Реальное время» сообщало, что сенаторы США хотят ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным. Позднее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия зеркально отреагировала на санкции, введенные Евросоюзом.

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