Сенаторы США хотят ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

Несколько американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

По данным Bloomberg, письмо подписали сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), Митт Ромни (республиканец от штата Юта), Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Крис Кунс (демократ от штата Делавэр).

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Они предлагают использовать «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». Действие этого документа распространяется только на граждан России и только в связи с нарушениями прав человека. Также законодатели призывают ссылаться на «Глобальный акт о правах человека имени Магнитского», который предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека, или на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что лично дал разрешение отправить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. 15 октября Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным.

