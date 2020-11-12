Россия зеркально ответила на санкции по отравлению Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как отреагировала Россия на санкции, введенные Евросоюзом после отравления Навального. По его словам, ответ был зеркальным.

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — передает слова Лаврова «РИА Новости».

На пресс-конференции глава МИД РФ не забыл упомянуть и о возможном отравлении Навального уже на территории Германии или в самолете, который вез оппозиционера из Омска в Берлин.

Фото: instagram.com/navalny

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента РФ в СибФО Сергея Меняйло.

Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. Позже его перевезли в берлинскую клинику «Шаритэ». Немецкие специалисты выявили, что российский политик был отравлен веществом «Новичок». Потом эту информацию подтвердили в лаборатории ОЗХО.