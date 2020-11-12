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Россия зеркально ответила на санкции по отравлению Навального

15:14, 12.11.2020 1
Россия зеркально ответила на санкции по отравлению Навального
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как отреагировала Россия на санкции, введенные Евросоюзом после отравления Навального. По его словам, ответ был зеркальным.

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — передает слова Лаврова «РИА Новости».

На пресс-конференции глава МИД РФ не забыл упомянуть и о возможном отравлении Навального уже на территории Германии или в самолете, который вез оппозиционера из Омска в Берлин.

Фото: instagram.com/navalny

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента РФ в СибФО Сергея Меняйло.

Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. Позже его перевезли в берлинскую клинику «Шаритэ». Немецкие специалисты выявили, что российский политик был отравлен веществом «Новичок». Потом эту информацию подтвердили в лаборатории ОЗХО.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:38
    Европа забилась в рыданиях)).
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