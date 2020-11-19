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Министр по делам молодежи Татарстана запустил свой Telegram-канал

08:21, 19.11.2020 2
Министр по делам молодежи Татарстана запустил свой Telegram-канал
Фото: instagram.com / damirfattakhov

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов запустил Telegram-канал «Да!Мир говорит», в котором пообещал публиковать свои идеи пару раз в неделю и пригласил объединить знания и усилия в новом формате. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Планирую рассказывать о молодежной политике в Татарстане, о наших проектах. И интересно получать обратную связь от коллег по цеху. Да и вообще людей, которые работают с молодежью. В последнее время, по понятным причинам, мы не так часто видимся, но мы хотим знать, как дела в других регионах страны, какие есть полезные кейсы для коллег. Как вообще живет наша отрасль — вызовы, проблемы, решения», — написал министр в Telegram-канале.

Пользователи уже оставили комментарии с темами для последующего обсуждения.

Ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Главное, чтобы сам вёл и писал, а не его помощники, которые ведут его Инстаграмм.
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    Анонимно 19 ноя
    сомневаюсь что сам будет. максимум на пару месяцев его хватит. а скорее всего и начинать не станет. есть же замы
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