Министр по делам молодежи Татарстана запустил свой Telegram-канал

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов запустил Telegram-канал «Да!Мир говорит», в котором пообещал публиковать свои идеи пару раз в неделю и пригласил объединить знания и усилия в новом формате. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.



«Планирую рассказывать о молодежной политике в Татарстане, о наших проектах. И интересно получать обратную связь от коллег по цеху. Да и вообще людей, которые работают с молодежью. В последнее время, по понятным причинам, мы не так часто видимся, но мы хотим знать, как дела в других регионах страны, какие есть полезные кейсы для коллег. Как вообще живет наша отрасль — вызовы, проблемы, решения», — написал министр в Telegram-канале.

Пользователи уже оставили комментарии с темами для последующего обсуждения.

Ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.