Казанцы выходят на неокрепший лед: в МЧС Татарстана предупредили об опасности
МЧС РТ предупредило об опасности периода ледостава. Сейчас толщина льда составляет всего 5 см, при этом выход на лед разрешен при толщине льда не менее семи сантиметров.
В соцсетях появляются видео, как горожане гуляют по льду водоемов в Татарстане. Между тем такие прогулки опасны для жизни — лед еще не успел набрать безопасную толщину.
В Татарстане выход на лед менее 7 см запрещен и грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей.Общество Татарстан
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