Казанцы выходят на неокрепший лед: в МЧС Татарстана предупредили об опасности

МЧС РТ предупредило об опасности периода ледостава. Сейчас толщина льда составляет всего 5 см, при этом выход на лед разрешен при толщине льда не менее семи сантиметров.

В соцсетях появляются видео, как горожане гуляют по льду водоемов в Татарстане. Между тем такие прогулки опасны для жизни — лед еще не успел набрать безопасную толщину.

В Татарстане выход на лед менее 7 см запрещен и грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей.