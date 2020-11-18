Лучшие моногорода и день рождения Деда Мороза: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 18 ноября

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин похвастался высокими показателями: город вошел в топ-10 лучших моногородов России. Он поздравил нижнекамцев и показал памятный приз — хрустальный восьмиугольник от ВЭБ.РФ.

Поздравить своих подписчиков решил и глава Бугульминского района Линар Закиров. Правда его занимает другой праздник: день рождения Деда Мороза. Чиновник выложил по этому поводу видео в Instagram. Правда короткий ролик больше соответствует вайнам из Tik-Tok.

А вот глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин поделился фотографиями установки купола на храме. Даже если отстраниться от религиозной составляющей, этот процесс выглядит неординарной инженерной задачей.

День рождения сестры празднует сегодня глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он собрал уже множество поздравлений в комментариях и почти 700 лайков. Чиновник поделился семейными фотографиями в таких приятных и скромных интерьерах обыкновенного деревенского дома.

А вот привычную нишу в условной категории «Поиск прекрасного», которая обычно ассоциируется с Фаттаховым, перехватил сегодня его коллега из Дрожжановского района. Марат Гафаров выложил ролик утренней заиндевелой и заснеженной просеки.