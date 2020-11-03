Обсерватории КФУ могут пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году

Обсерватории Казанского федерального университета могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинировать объект планируется на 46-й сессии комитета, которая должна пройти в Казани в 2022 году, сообщает пресс-служба КФУ.

Инициативу о выдвижении обсерваторий для включения в список ЮНЕСКО поддержали в Минкультуры РФ. Заявка на объект включена в список номинирования от России и направлена в Комиссию по делам ЮНЕСКО МИДа РФ.

«До сегодняшнего дня не была самостоятельно номинирована ни одна оптическая обсерватория, не подчеркнута их научная, культурная, пространственная эволюция», — заявил вице-президент Национального комитета ИКОМОС РФ Рафаэль Валеев. По его мнению обсерватории КФУ могут сыграть решающую роль для развития астрономии в рамках ЮНЕСКО.

Фото: realnoevremya.ru

В организации поддержали инициативу КФУ и Татарстана поддержали и предложили подготовить заявку на включение казанских обсерваторий в проект «Восходящий процесс».

Напомним, что на сегодняшний день в республике находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанский кремль, Великий Болгар и остров-град Свияжск.

О том, что сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году может пройти в Казани в конце сентября сообщил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе на Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры, приуроченном к 100-летию ТАССР.

