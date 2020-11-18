Леонова: «Щербакова — фаворит Гран-при России, Трусова проигрывает ей во всем»

Вице-чемпионка мира Алена Леонова поделилась мнением о главном фаворите в женском одиночном катании на Гран-при России по фигурному катанию.

«Щербакова показывает самые целостные прокаты. Минимум ошибок, сложные элементы при ней. И в этом сезоне она катается уже на очень высоком, впечатляющем уровне. И получает за это заслуженно очень высокие компоненты. Трусова все-таки сильно проигрывает ей во всем, что не касается четверных», — сказала Леонова.

Щербакова, Косторная и Трусова (слева направо). Фото: isu.org

Также она считает, что Косторная не сможет побороться за победу из-за отсутствия в ее программе поставленного тройного акселя.

Этап Гран-при России в Москве пройдет с 20 по 22 ноября.

Ранее стало известно, что московский этап пропустит чемпионка мира Евгения Медведева. До этого фигуристка снялась с Кубка России в Сызрани и Казани из-за травмы спины.