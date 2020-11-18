Полицейские задержали казанца, перевозившего тысячу литров спиртосодержащей жидкости

Фото: МВД по РТ

Сотрудники МВД и ГИБДД по Татарстану, МО МВД России «Верхнеуслонский» на 761-м км дороги М-7 «Волга» задержали 35-летнего казанца, перевозившего на автомобиле марки «Фиат Дукато» две полиэтиленовые емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом в тысячу литров. Об этом сообщает МВД по РТ.



Казанец рассказал, что привезти груз его попросил житель с. Никольское Лаишевского района. Он пояснил, что приобрел спиртосодержащую продукцию на трассе у неизвестного ему водителя грузового автомобиля с цистерной. Он не смог объяснить цель ее приобретения.

Из-за того, что у автомобилиста не было документов, по которым можно было бы понять характер груза и подтвердить законность транспортировки, жидкость и автомобиль изъяли и назначили физико-химическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изъяли более 17 тонн этилового спирта и алкогольной продукции.

