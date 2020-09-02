В Татарстане изъяли более 17 тонн этилового спирта и алкогольной продукции

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В Татарстане полицейские задержали нелегальных поставщиков этилового спирта. Из оборота изъяли более 17 тонн спирта и фальсифицированной алкогольной продукции.



Злоумышленники принимали заказы на поставку от постоянных клиентов, производивших фальсифицированный алкоголь и продававших его третьим лицам, утверждают в МВД. Необходимое для производства сырье и оборудование хранилось в двух подпольных цехах.

«Согласно результатам исследования, этиловый спирт имеет крепость 94,9% и соответствует ГОСТ, алкогольная продукция является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 38,8%», — сказано в сообщении МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по незаконному производству и обороту этилового спирта и алкогольной спиртосодержащей продукции.

Напомним, в начале августа в Татарстане полицейские изъяли партию контрафактного кожного лосьона и антисептика.