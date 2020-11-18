В Татарстане определили зарплату рабочего строительной отрасли
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли РТ.
Согласно документу, за 2019 года зарплата составила 20 976 рублей. Это нужно для определения сметы строительства.
Ранее эксперты сообщили, что с июля по сентябрь 2020 года на российском рынке число вакансий возросло в полтора раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В третьем квартале вакантные места стали появляться в сферах, которые наиболее сильно пострадали от локдауна, в том числе в строительной сфере.Общество
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