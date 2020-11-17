Сотрудники МЧС Татарстана начали круглосуточное дежурство на водоемах из-за образования льда

Сегодня в Казани инспекторы ГИМС провели первый плановый рейд по выявлению нарушителей, вышедших на лед толщиной менее 7 сантиметров.

Также с 16.00 17 ноября на водных объектах республики организовано круглосуточное дежурство девяти временных спасательных постов:

в Казани на базе Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, СВП «Славир-9У» (Казань — Зеленодольский муниципальный район до водной границы

Марий Эл, Казань до населенного пункта Тетеево Лаишевского муниципального района);

Марий Эл, Казань до населенного пункта Тетеево Лаишевского муниципального района); в Лаишевском районе около населенного пункта Ташкирмень, СВП «Хивус-6» (населенный пункт Тетеево — населенный пункт Ташкирмень Лаишевского района);

в Камско-Устьинском районе около населенного пункта Заовражный Каратай, СВП «Славир-9у» (пгт. Камское Устье, Тетюши, Болгар до границы с Ульяновской областью);

в Лаишево на базе Лаишевского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, СВП «Хивус-6» (от населенного пункта Ташкирмень правого берега реки Кама, населенный пункт Лебедино левого берега реки Кама — до автомобильного моста Сорочьи Горы);

в Алексеевском районе на базе ЗПСО №3, СВП «Хивус-6» (от автомобильного моста Сорочьи Горы, до населенного пункта Троицкий Урай Рыбно-Слободского района Камы);

в Чистополе на базе Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, СВП «Хивус-6» (от населенного пункта Троицкий Урай Рыбно-Слободского муниципального района до населенного пункта Камские Поляны Нижнекамского района);

в Нижнекамском районе, населенный пункт Красный Ключ, на базе спасательной станции ОСВОД, СВП «Хивус-6» (от населенного пункта Камские Поляны Нижнекамский района до населенного пункта Танайка Елабужского района);

в Набережных Челнах на базе ЗПСО №6, СВП «Хивус-6» (акватория Камы от населенного пункта Танайка Елабужского района до населенного пункта Красный Бор Агрызского района);

в Мензелинском районе около населенного пункта Мелькень, СВП «Хивус-10» (от населенного пункта Красный Бор Агрызского района до водной границы

Башкортостана), сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Фото: tatarstan.ru

Ведомство уже предупредило об опасности периода ледостава. Сейчас толщина льда составляет всего 5 см, а выходить на лед можно только при толщине льда не менее семи сантиметров.

