Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил решить вопрос доступности связи с поликлиниками. Люди не могут дозвониться до медучреждений.
Ранее появилась информация, что в Набережных Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp. В Минздраве Татарстана отметили, что данный способ не является телемедициной и взят на вооружение исключительно для удобства пациентов.
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