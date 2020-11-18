Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил решить вопрос доступности связи с поликлиниками. Люди не могут дозвониться до медучреждений.

Ранее появилась информация, что в Набережных Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp. В Минздраве Татарстана отметили, что данный способ не является телемедициной и взят на вооружение исключительно для удобства пациентов.

