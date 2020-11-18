Бывшего главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей, решается вопрос о задержании

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет Федерации поднял вопрос о даче согласия на задержание, а также привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты России Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.



Фото: ru.wikipedia.org / Vitaliy Ragulin

Решение приняли по предложению председателя СФ Валентины Матвиенко.

Следком расследует дело о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего в то время губернатором региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генпрокурора Игоря Краснова.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал Мень «Интерфаксу».