Путин призвал уменьшить сроки проведения тестов на COVID-19: 48 часов — все-таки это долго

Президент России Владимир Путин заявил, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов — это долго, и призвал ускорить процесс:

«48 часов — это двое суток. За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго... Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок», — добавил он, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

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Также Путин заявил, что ни один тест на COVID-19 не дает стопроцентного результата.