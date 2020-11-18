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Путин призвал помогать регионам с тяжелой ситуацией с COVID-19

14:40, 18.11.2020
Путин призвал помогать регионам с тяжелой ситуацией с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой и призвал помогать регионам с тяжелым положением. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Глава государства призвал уделить особое внимание главам регионов с тяжелой эпидемиологической ситуацией: «Надо их не только ругать, но и помогать».

kremlin.ru

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает важным объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

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