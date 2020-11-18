Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова
Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Хидирнеби Казуев получил 19 лет колонии строго режима, Габибулы Халдузов — 18 лет, Самир Ибрагимов — 17 лет, Шамиль Магомедов — 10 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Гособвинитель попросил назначить фигурантам дела от 11 до 20 лет лишения свободы.
Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. По версии обвинения, злоумышленники состояли в международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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