Счетная палата обнаружила «аномалии» в расходах ведомств на IT-технологии

Счетная палата России обнаружила «аномалии» в расходах ведомств на информационные технологии.

«Наличие многолетнего временного ряда по IT-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле IT-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований», — говорится в экспертной записке контрольного ведомства по итогам анализа IT-бюджетов федеральных органов власти.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Темпы роста IT-бюджетов из года в год опережают темпы роста общих объемов бюджетов на несколько процентных пунктов. Это говорит о повышении роли IT в деятельности ведомств и об удорожании IT-продукции и услуг для ведомств.

Ведомство также подсчитало для каждого органа власти отношение субсидий, которые идут подведомственным учреждениям, к общему объему IT-бюджетов. Выяснилось, что этот показатель с каждым годом растет, а к 2019 году достиг 11% от общего объема средств на информатизацию. Уже сейчас есть ведомства, у которых этот показатель значительно превышает 50%, а в отдельных случаях может достигать и 90—95%.