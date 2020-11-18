Синоптики Татарстана рассказали о новых климатических нормах в Казани

С 1 января выйдут новые климатические нормы за 1991—2020 годы, от которых будут отталкиваться синоптики при прогнозе погоды. Об этом сообщил на пресс-конференции доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев:

«Может быть, на следующий год, обсуждая аномалию очередного месяца, он бы нам уже не показался настолько аномальным, так как мы бы уже отсчет вели от новых норм».

Он отмечает, все нормы по температуре за месяцы подросли. Максимальный рост наблюдается в зимние месяцы.

Фото: скриншот трансляции

«Подытожить это можно известной уже фразой о том, что глобальное потепление проявляется за счет теплых зим. В Казани это утверждение также применимо».

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев заявил, что все нормы, рекомендуемые Всемерной метеорологической организацией, почти подсчитаны:



«Там такое есть правило — отслеживать климат по тридцатилетиям. До сих пор пользовались нормой 1961—1990 годов. Мы чувствуем, что она уже устарела».