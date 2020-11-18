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Татарстан по-прежнему остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:49, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан по-прежнему остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Татарстан вновь вошел в число регионов, где сохраняется наименьший темп прироста новых случаев коронавируса. В республике он равен 0,7%.

Также наименьшие темпы суточного прироста зафиксированы в Ханты-Мансийском АО, Дагестане (0,6%), Калмыкии (0,7%), передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились 62 новых случая коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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