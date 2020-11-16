В Минздраве Татарстана ответили на вопрос о бесплатных лекарствах от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко (архив)

Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами от коронавируса в Татарстане запустят в ближайшие дни.

«В самое ближайшее время мы начнем, уже в ближайшие дни. Сейчас идет выстраивание всех процессов, привлечение нужного количества волонтеров. Мы тоже этого очень ждем, чтобы население могло получать должную медпомощь бесплатно», — сказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов рассказывал, что в Татарстане цена на противовирусные препараты «Фавипиравир» не поднимется выше 7 тысяч рублей.

