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В Минздраве Татарстана ответили на вопрос о бесплатных лекарствах от коронавируса

13:38, 16.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана ответили на вопрос о бесплатных лекарствах от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко (архив)

Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами от коронавируса в Татарстане запустят в ближайшие дни.

«В самое ближайшее время мы начнем, уже в ближайшие дни. Сейчас идет выстраивание всех процессов, привлечение нужного количества волонтеров. Мы тоже этого очень ждем, чтобы население могло получать должную медпомощь бесплатно», — сказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов рассказывал, что в Татарстане цена на противовирусные препараты «Фавипиравир» не поднимется выше 7 тысяч рублей.

ОбществоМедицина Татарстан
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