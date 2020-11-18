СМИ: в Казани женщину оштрафовали за мат в чате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский райсуд Казани оштрафовал местную жительницу за оскорбление в чате WhatsApp. Размер штрафа составил 1 тысячу рублей.

В общедомовом чате обсуждался переход жильцов от управляющей компании в ТСЖ, пишет «Казанский репортер».

«В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», — приводит издание слова оштрафованной жительницы Казани.

Она объяснила, что сначала решение о штрафе за нецензурное оскорбление гражданина вынес мировой суд, а затем его утвердил Советский райсуд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом сам оскорбленный даже не состоял в чате, утверждает она.

«Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось», — утверждает женщина. Она намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.