Сопротивления не оказал: в кафе Казани повязали подозреваемого в убийстве «мясного короля»

Новые детали громкого задержания в столице Татарстана. По данным источников «Реального времени», 49-летнего Пашу Ахмедова застали сегодня в полдень врасплох — за столиком одного из казанских кафе. Оказать сопротивление он не успел — оперативники угрозыска МВД Татарстана действовали безупречно.



В ближайшее время Ахмедова доставят в Подмосковье для участия в следственных действиях по делу об убийстве владельца мясоперерабатывающих комплексов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, застреленного из арбалета в Истре в ночь с 1 на 2 ноября. По горячим следам за это преступление был задержан Александр Мавриди, Ахмедова следователи считают его подельником.

Как утверждают источники «Реального времени», задержание в Казани не было случайным. Полицейских Казани заранее известили, что сбежавший из Подмосковья Ахмедов отправился в столицу Татарстана. Установить его местонахождение более точно помогли в том числе камеры наблюдения и специальные комплексы для поиска по чертам лица.

В МВД РТ подтвердили задержание Ахмедова.