В Татарстане поймали подозреваемого в расстреле владельца «Мясной империи»

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани был задержан Паша Ахмедов, объявленный в розыск за убийство в подмосковной Истре 1 ноября. Его жертвой стал Владимир Маругов, владелец мясоперерабатывающих комплексов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Ахмедова поймали сотрудники угрозыска МВД Татарстана, уточняют источники «Реального времени».



О задержании подозреваемого сообщает и Следком РФ. Ахмедова следователи считают соучастником Александра Мавриди, задержанного по подозрению в том же убийстве по горячим следам.

По версии СК, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве орудие преступления — арбалет. Затем пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Совершив убийство мужчины, подозреваемые скрылись.